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14:38 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Башкирия вошла в тройку регионов с самой низкой инфляцией

За прошедший месяц показатель снизился на 0,3%, за год вырос на 5%.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова
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В августе годовая инфляция в республике практически не изменилась и составила 5,1%. Это один из самых низких показателей в стране, отметили в Нацбанке Башкирии. В среднем по России инфляция составила 6,3%. За месяц цены в регионе снизились на 0,3%.

В конце лета в республике подорожали только непродовольственные товары. Цены на продовольствие и услуги заметно снизились. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Их предложение на региональном рынке расширилось за счет поступления нового урожая от отечественных аграриев. Сезонное увеличение надоев привело к снижению стоимости молочной продукции.

В августе впервые в этом году подешевели услуги. Это связано с сезонным снижением спроса на отдых внутри региона и страны: в последний месяц лета в расчет статистики попадают путевки и бронирования на осень. Поэтому уменьшилась стоимость внутренних туров, а также билетов на дальние поезда. В то же время зарубежные туры подорожали. Среди основных причин – начало высокого сезона и ослабление рубля, которое привело также к росту цен на импортную электронику. Топливо в августе тоже подорожало, но меньше, чем в июле.

В России инфляция снизилась до 6,9% с июльских 11,7%.

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