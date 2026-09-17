Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
09:42 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В России в августе замедлилась инфляция

Месячный прирост цен снизился до 6,9% с июльских 11,7%.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова
Прослушать статью:

Рост потребительских цен в августе замедлился, отмечают в Банке России. Месячный прирост цен с исключением сезонности снизился до 6,9% (в июле — 11,7%). Замедление текущего роста цен связано прежде всего с топливом: бензин дорожал заметно меньше, чем в июле, а дизельное топливо подешевело.

Годовая инфляция в августе прибавила 0,35% до 6,33%. Это вызвано главным образом увеличением годовых приростов цен на овощи и фрукты, продукты длительного хранения и товары длительного пользования, а также на услуги зарубежного туризма.

Показатели устойчивой инфляции, на которую меньше влияют разовые факторы, немного снизились по сравнению с июлем. Но при этом они были выше, чем во II квартале. Сказалась ситуация на топливном рынке. Кроме того, из-за ослабления рубля быстрее дорожали импортные товары, прокомментировали в пресс-службе регулятора.

Рост цен на услуги, наоборот, замедлился. Это было связано главным образом с разовыми факторами. Подешевели услуги связи, продолжилось снижение цен на услуги внутреннего туризма. Немного медленнее дорожали услуги с преимущественно рыночным ценообразованием (медицинские, бытовые, транспортные).  

Ранее ЦБ сообщил прогноз по инфляции на конец года.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru