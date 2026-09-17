В России в августе замедлилась инфляция

Рост потребительских цен в августе замедлился, отмечают в Банке России. Месячный прирост цен с исключением сезонности снизился до 6,9% (в июле — 11,7%). Замедление текущего роста цен связано прежде всего с топливом: бензин дорожал заметно меньше, чем в июле, а дизельное топливо подешевело.
Годовая инфляция в августе прибавила 0,35% до 6,33%. Это вызвано главным образом увеличением годовых приростов цен на овощи и фрукты, продукты длительного хранения и товары длительного пользования, а также на услуги зарубежного туризма.
Показатели устойчивой инфляции, на которую меньше влияют разовые факторы, немного снизились по сравнению с июлем. Но при этом они были выше, чем во II квартале. Сказалась ситуация на топливном рынке. Кроме того, из-за ослабления рубля быстрее дорожали импортные товары, прокомментировали в пресс-службе регулятора.
Рост цен на услуги, наоборот, замедлился. Это было связано главным образом с разовыми факторами. Подешевели услуги связи, продолжилось снижение цен на услуги внутреннего туризма. Немного медленнее дорожали услуги с преимущественно рыночным ценообразованием (медицинские, бытовые, транспортные).
Ранее ЦБ сообщил прогноз по инфляции на конец года.
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