Банк России сообщил прогноз по инфляции на конец года

Сегодня,11 сентября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В ЦБ считают, что устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчёте на год — прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте спроса снижение инфляции возобновится, полагают эксперты.
Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% (в среднем во II квартале — 5,3%). На динамику в последние месяцы существенно влияли волатильные позиции, в том числе моторное топливо и плодоовощная продукция.
В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году и вернётся к целевым 4% в 2027 году.
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