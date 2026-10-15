Высокоскоростной мобильный интернет доступен более 92% жителей Башкирии

Министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий в Госсобрании РБ сообщил, что высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены более 92% жителей республики. По его словам, это результат планомерной работы регионального правительства, мобильных операторов и операторов фиксированной связи.
Основой для достижения таких показателей стало масштабное строительство и модернизация сетей связи, отметил министр. Так, за последние пять лет операторы установили и модернизировали свыше 7 тысяч базовых станций стандарта 4G. Только за прошлый год запущено около двух тысяч станций — это позволило обеспечить связью почти 90 населённых пунктов, где ранее её не было.
В этом году перед операторами поставлена аналогичная задача: построить около 2 тысяч базовых станций, чтобы ещё ряд населённых пунктов впервые получил полноценную связь.
Ранее в Уфе запустили скоростную гигабитную сеть 5G.
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