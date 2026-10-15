В Башкирии спрос на новостройки вырос на треть

По итогам трех кварталов 2026 года в Башкирии отметили рост спроса на новостройки. Зарегистрировано 14 062 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 184 ДДУ).

При этом специалисты Росреестра отмечают, что все заявления на регистрацию ДДУ в регионе подаются в электронном виде. Это говорит и о том, что у покупателей сохраняется интерес к первичному рынку жилья, и о высоком уровне цифровизации строительных процедур.

Специалисты ведомства напоминают: в Башкирии работает упрощенный порядок регистрации права собственности. По закону, после подписания акта приема-передачи объекта застройщик обязан в течение 30 дней направить в Росреестр необходимый пакет документов в электронном виде от имени участника долевого строительства. В результате дольщик получает выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию права, без личного обращения в офисы ведомства или центры «Мои Документы».

Механизм распространяется и на нежилые помещения, а также машиноместа, не являющиеся объектами долевого строительства. В таких случаях застройщик обязан подать соответствующие заявления в электронной форме не позднее шести месяцев с даты постановки многоквартирного дома на государственный кадастровый учет.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в республике за сентябрь реализовали 72 тысячи квадратных метров новостроек — на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Так среагировали покупатели перед ужесточением условий семейной ипотеки с 1 октября.