Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
09:42 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Башкирии спрос на новостройки вырос на треть

Добавить в предпочтительные источники Google
архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

По итогам трех кварталов 2026 года в Башкирии отметили рост спроса на новостройки. Зарегистрировано 14 062 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 184 ДДУ).

При этом специалисты Росреестра отмечают, что все заявления на регистрацию ДДУ в регионе подаются в электронном виде. Это говорит и о том, что у покупателей сохраняется интерес к первичному рынку жилья, и о высоком уровне цифровизации строительных процедур.

Специалисты ведомства напоминают: в Башкирии работает упрощенный порядок регистрации права собственности. По закону, после подписания акта приема-передачи объекта застройщик обязан в течение 30 дней направить в Росреестр необходимый пакет документов в электронном виде от имени участника долевого строительства. В результате дольщик получает выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию права, без личного обращения в офисы ведомства или центры «Мои Документы».

Механизм распространяется и на нежилые помещения, а также машиноместа, не являющиеся объектами долевого строительства. В таких случаях застройщик обязан подать соответствующие заявления в электронной форме не позднее шести месяцев с даты постановки многоквартирного дома на государственный кадастровый учет.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в республике за сентябрь реализовали 72 тысячи квадратных метров новостроек — на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Так среагировали покупатели перед ужесточением условий семейной ипотеки с 1 октября.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru