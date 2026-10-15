В Башкирии инвестор получит 87 га в Салаватском районе для развития туризма

ООО «Инвестиционная компания „Дыхание гор“» без торгов арендует три участка в Салаватском районе общей площадью 87,5 га, согласно распоряжению Главы Башкирии. Инвестор реализует на этих территориях три крупных туристических объекта общей стоимостью 25 млрд руб. Подробнее о них рассказывали здесь.

Участок 26,7 га (кадастровая стоимость 52,25 млн руб.) выделен в 3 км от села Лаклы, которое расположено на дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Уркунда. Здесь построят курорт «Жемчужина Урала».

Участок 24 га (кадастровая стоимость 46,98 млн руб.) находится на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит, восточнее деревни Новые Каратавлы. На этом месте создадут эко-культурный центр «Дух Юрюзани с конно-спортивной базой, рассчитанной на содержание 134 лошадей.

Участок 36,8 га (кадастровая стоимость 71,2 млн руб.) в 4 км на северо-восток от деревни Идрисово станет местом расположения премиального спа-отеля «Тын Тау».

Важно, что компания зарегистрирована в Малоязе и будет платить налоги в бюджет Салаватского района.