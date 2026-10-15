На трассе М-5 в Башкирии построят СТО для грузовиков

Власти Башкирии выделили ООО «Якташлар» 18,6 соток земли в Чишминском районе под станцию техобслуживания грузового транспорта. В соответствии с условиями поддержки приоритетного инвестпроекта инвестору разрешается получить участок без проведения обязательных торгов. Кадастровая стоимость участка — 2,3 млн руб.

Объект придорожного сервиса находится на повороте на Алкино-2, возле посёлков Алкино и Узытамак. По информации минторговли РБ, СТО заработает в четвёртом квартале 2027 года. Стоимость станции — 20 млн руб.

Трасса М-5 «Урал» имеет колоссальную нагрузку, и появление качественного сервиса для фур — важный шаг для всего региона, подчеркнули в ведомстве.