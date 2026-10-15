В башкирском Ишимбае построят придорожный комплекс

Распоряжением Главы Башкирии минземимуществу разрешается предоставить ООО «Альянс» в аренду без проведения торгов участок земли под строительство придорожного комплекса «Дуслык». Инвестпроект получает господержку в соответствии со статусом приоритетного.
Участок площадью 30 соток находится на Кинзебулатовском шоссе, вид разрешённого использования — соответствующий («объекты дорожного сервиса»). Кадастровая стоимость (по которой начисляется земельный налог) — немногим более 3 млн руб.
Важно, что сервис появится на восточном въезде в Ишимбай — в той стороне начинается горная местность и находятся ранее труднодоступные поселения (Кулгунино, Макарово).
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