По итогам июля-сентября средние ставки уфимских квартир составили:

1-комнатных — 25 тыс. руб. (+1,2%),

2-комнатных — 31,7 тыс. руб. (-1%),

3-комнатных — 41,5 тыс. руб. (+2,5%).

Это данные платформы «Мир квартир». По итогам августа было: 25,5 тыс руб. за «однушки», 32,3 тыс. руб. за «двушки», 42,5 тыс. руб. за «трёшки».

Эксперты ресурса считают, что в целом по стране это был самый «холодный» высокий сезон за всю историю наблюдений — хоть и с положительной, но очень скромной динамикой ставок в самом «горячем» третьем квартале. Причина: люди начали жёстко экономить и не соглашаются платить столько, сколько хотелось бы арендодателям. К тому же предложений в последнее время стало гораздо больше, и выбор у арендаторов есть.