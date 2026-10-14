Это данные платформы «Мир квартир». По итогам августа было: 25,5 тыс руб. за «однушки», 32,3 тыс. руб. за «двушки», 42,5 тыс. руб. за «трёшки».
Эксперты ресурса считают, что в целом по стране это был самый «холодный» высокий сезон за всю историю наблюдений — хоть и с положительной, но очень скромной динамикой ставок в самом «горячем» третьем квартале. Причина: люди начали жёстко экономить и не соглашаются платить столько, сколько хотелось бы арендодателям. К тому же предложений в последнее время стало гораздо больше, и выбор у арендаторов есть.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.