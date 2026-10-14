В Башкирии завершаются испытания теплосетей на максимальный нагрев

МУП «Уфимские инженерные сети» и ООО «БашРТС» 15 октября закончат испытания теплосистем «температурной волной». Как это нередко случается, этот период совпал с тёплой погодой, и во многих домах стало жарко. Но, как пояснили в пресс-службе БашРТС, максимальный нагрев допускают буквально на пару часов, а слишком горячие батареи могут свидетельствовать о разрегулировке внутридомовой системы теплоснабжения. За её работу внутри МКД отвечает управляющая компания, подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.
В целом же режим работы теплосетевого оборудования напрямую зависит от погоды — температура теплоносителя задаётся на основании среднесуточного прогноза. Минимальная температура на выходе из котельной или ТЭЦ — 70 градусов, а максимальная — 130. Далее теплоноситель проходит через ЦТП, где он регулируется автоматически или ручным способом в соответствии с температурой наружного воздуха. Например, при +8 на улице минимальная температура при выходе теплоносителя из ЦТП составляет 42 градуса, — рассказали в БашРТС.
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