Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
10:17 (UTC+5), 14 Октября 2026

В Башкирии завершаются испытания теплосетей на максимальный нагрев

Коммунальные службы пояснили, что надо делать, если в квартирах слишком жарко.

Добавить в предпочтительные источники Google
пресс-служба муп уис
Фото: пресс-служба | муп уис
Элина Ахметова

МУП «Уфимские инженерные сети» и ООО «БашРТС» 15 октября закончат испытания теплосистем «температурной волной». Как это нередко случается, этот период совпал с тёплой погодой, и во многих домах стало жарко. Но, как пояснили в пресс-службе БашРТС, максимальный нагрев допускают буквально на пару часов, а слишком горячие батареи могут свидетельствовать о разрегулировке внутридомовой системы теплоснабжения. За её работу внутри МКД отвечает управляющая компания, подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

В целом же режим работы теплосетевого оборудования напрямую зависит от погоды — температура теплоносителя задаётся на основании среднесуточного прогноза. Минимальная температура на выходе из котельной или ТЭЦ — 70 градусов, а максимальная — 130. Далее теплоноситель проходит через ЦТП, где он регулируется автоматически или ручным способом в соответствии с температурой наружного воздуха. Например, при +8 на улице минимальная температура при выходе теплоносителя из ЦТП составляет 42 градуса, — рассказали в БашРТС.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru