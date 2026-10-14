В Башкирии отремонтируют въезд в Белебей

Подрядная организация приступила к ремонту 3,4-км участка дороги Аксеново - Аксаково - Белебей. Это въезд в город со стороны села Надеждино. Как пояснили в управлении дорожного хозяйства РБ, на этом участке образовались колея и ямы. Устранить их просили жители района — эта дорога достаточно оживлённая, трафик достигает 4,5 тысячи автомобилей в сутки.
Это не первый объект, который приводим в нормативное состояние в Белебеевском районе в 2026 году. Ранее обновили покрытие дороги Белебей - Приютово между деревнями Родники и Малиновка. На стадии завершения участок этой же дороги от Белебея до деревни Родники, — сообщил руководитель УДХ РБ Ришат Рафиков.
Ранее сообщали, какие дороги отремонтировали возле Иглино.
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