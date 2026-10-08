В Башкирии отремонтировали дороги возле Иглино

Возле Иглино завершили ремонт двух участков дорог — 3 км на трассе М5 «Урал» и 2 км на Южном обходе. На них срезали изношенное покрытие и уложили двойной слой асфальтобетона, а также укрепили обочины и нанесли разметку.

Южный обход Иглино часто нуждается в ремонте — эту дорогу подтапливает во время паводка.