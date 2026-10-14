В Башкирии началась подготовка к крупному международному форуму

Первый вице-премьер правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Евразия».

Рустам Муратов отметил, что форум откроет для республики возможность представить креативные проекты на международном уровне и привлечь новых партнёров.

«Для регионального бизнеса это доступ к рынкам стран Евразии, для инвесторов — возможность оценить потенциал креативных индустрий. Результатом должны стать конкретные соглашения и совместные проекты», — подчеркнул Рустам Муратов.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» пройдёт в Уфе со 2 по 4 ноября. Министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина сказала, что на площадках будут обсуждаться все ключевые направления креативных индустрий, их роль в экономике региона и меры поддержки, необходимые предпринимателям.

«Рассчитываем, что форум укрепит деловые связи Башкортостана со странами Евразии. Финалом станет торжественная церемония вручения республиканской премии в сфере креативных индустрий „Создатели“, которая состоится 3 ноября в Концертном зале конгресс-холла „Торатау“», — отметила Светлана Верещагина.

На данный момент в списке приглашенных более 140 представителей иностранных государств. Среди них — делегации Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов, Абхазии.

Ранее подготовку к мероприятию обсудили 13 октября на рабочем совещании, в котором в режиме видеосвязи принял участие Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что для республики большая честь принимать такое значимое мероприятие, и поблагодарил за выбор республики в качестве площадки.

«Креативные индустрии — очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более 9 тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием „Создатели“ мы учредили у себя в республике. В этом году проводим её уже во второй раз», — сказал Радий Хабиров.