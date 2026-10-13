АПК Башкирии от товарного производства переходит в селекцию и генетику

«На мой взгляд, мы достойно представили на этой выставке продукцию нашей республики, пообщались с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, вице-премьером Дмитрием Патрушевым, министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, представителями компании „Росагролизинг“, — сказал Радий Хабиров. — …Мы видим встречную реакцию. Нас поддерживают и ценят. Это здорово».
Напомним, с 7 по 10 октября делегация Башкортостана приняла участие в 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026».
«Регион на выставке был традиционно представлен содержательным стендом площадью 144 квадратных метра, где показал новейшие достижения отрасли и научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологии», — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Ключевыми проектами экспозиции стали: программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, разработанный аграрным университетом, позволяющий многократно ускорить селекционную работу и перевести её из визуальной оценки в плоскость объективных данных с точностью до 95%. Большой интерес также вызвали роботизированный мультимодальный комплекс «РОБОЛАБ» для автоматизации ПЦР-диагностики в ветеринарии и цифровая экосистема «Цифровой улей». Кроме того, на стенде традиционно была организована презентация известных региональных продуктов и национальных брендов.
Центральным событием для республики стало посещение стенда Башкортостана председателем правительства России Михаилом Мишустиным, вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Радий Хабиров представил потенциал агропромышленного комплекса региона и научно-технологические проекты.
Михаил Мишустин высоко оценил представленные разработки. Констатировал успехи республики в селекции и генетике, достигнутые благодаря объединению науки, высшей школы и индустриальных партнеров.
«Работа на стенде региона шла в интенсивном режиме — экспоненты проводили многочисленные переговоры, презентации и консультации для представителей других регионов, отраслевого бизнеса и научного сообщества», — отметил Ильшат Фазрахманов и добавил, что члены делегации приняли активное участие в насыщенной деловой программе выставки, в работе круглых столов и панельных дискуссий, охватывающих ключевые направления развития отрасли.
Башкортостан на протяжении многих лет является постоянным участником ключевого аграрного форума страны. В этом году республика вновь была отмечена Гран-при выставки, а организации аграрного комплекса получили медали различного достоинства за участие в конкурсных мероприятиях.
«От товарного производства мы переходим в селекцию, генетику и научные достижения. Во всех проектах минсельхоза России будем участвовать», — подытожил на оперативном совещании правительства в ЦУРе Ильшат Фазрахманов.
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