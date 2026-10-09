Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:30 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Башкирии отремонтировали 8 км дороги Сандугач – Рабак

Её полная протяжённость — 9 километров.

Добавить в предпочтительные источники Google
пресс-служба минтранс РБ
Фото: пресс-служба | минтранс РБ
Элина Ахметова

Завершён ремонт дороги Сандугач – Рабак в Янаульском районе. Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновлена почти вся дорога — 8 км из 9. Дорога эта щебёночная, при ремонте подрядчик укрепил основание.

«Дорога Сандугач – Рабак находится на границе Башкортостана с Пермским краем. Она играет важную роль для жителей небольших сел и деревень. По ней они добираются до региональной дороги Янаул – Старый Курдым, города Янаула, а также могут выехать в направлении Пермского края, – прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова. 

Также в Янаульском районе в рамках нацпроекта выполнили реконструкцию моста через реку Каймашинка вблизи села Истяк. Также отремонтирован участок 10,6 км дороги Янаул – Верхние Татышлы, которая входит в опорную сеть России. Она обеспечивает транспортную связь жителям отдалённых посёлков Янаульского и Татышлинского районов, а также выезд на региональную трассу Уфа – Бирск – Янаул.

Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и 1800 метров мостов.

Ранее сообщали, сколько всего средств направили на ремонт дорог в Башкирии в текущем году (44 млрд руб.).

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru