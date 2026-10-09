В Башкирии отремонтировали 8 км дороги Сандугач – Рабак

Завершён ремонт дороги Сандугач – Рабак в Янаульском районе. Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновлена почти вся дорога — 8 км из 9. Дорога эта щебёночная, при ремонте подрядчик укрепил основание.
«Дорога Сандугач – Рабак находится на границе Башкортостана с Пермским краем. Она играет важную роль для жителей небольших сел и деревень. По ней они добираются до региональной дороги Янаул – Старый Курдым, города Янаула, а также могут выехать в направлении Пермского края, – прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.
Также в Янаульском районе в рамках нацпроекта выполнили реконструкцию моста через реку Каймашинка вблизи села Истяк. Также отремонтирован участок 10,6 км дороги Янаул – Верхние Татышлы, которая входит в опорную сеть России. Она обеспечивает транспортную связь жителям отдалённых посёлков Янаульского и Татышлинского районов, а также выезд на региональную трассу Уфа – Бирск – Янаул.
Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и 1800 метров мостов.
Ранее сообщали, сколько всего средств направили на ремонт дорог в Башкирии в текущем году (44 млрд руб.).
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