В России создали первую саморегулируемую организацию на рынке цифровых прав

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала первой саморегулируемой организацией (СРО) операторов информационных систем. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В организации будет осуществляться выпуск цифровых финансовых активов. Отмечается, что теперь у операторов информационных систем, включённых в реестр Банка России, появляется установленная законом обязанность вступить в СРО в 180-дневный срок. Для систем, допускаемых на рынок после 1 сентября 2026 года, срок сокращается до 90 дней с момента включения в реестр.

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