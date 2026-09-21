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18:12 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В экономику Башкирии привлекли 900 млрд рублей федеральных инвестиций

В правительстве Башкирии обсудили итоги социально-экономического развития региона за 2019–2026 годы.

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Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Как отметил на заседании первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, за эти годы объём федеральной поддержки экономики региона превысил 900 млрд рублей. Экономический блок региона за последние семь лет выполнил поставленные задачи.

Башкирия впервые в истории статистического наблюдения обеспечил семилетний непрерывный рост инвестиций, выйдя на исторический максимум как по длительности тренда, так и по годовым объёмам. За последние 7 лет объём инвестиций в республике увеличился на 76,6%, вдвое опередив прирост капиталовложений в целом по России и Приволжском федеральном округе.

Говоря о дальнейших задачах экономического блока, Рустам Муратов отметил, что республика продолжает работу над новыми инструментами развития и поддержки бизнеса.

«Перед нами стоит целый ряд задач на ближайшие годы. Прорабатываем концепцию создания цифрового двойника Башкортостана с системой поддержки принятия решений, запускаем региональную расширенную программу повышения производительности труда. Предстоит обеспечить достижение ключевых показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Продолжаем работу и над Башкортостанским инвестиционным режимом», — сообщил Рустам Муратов.

Как ранее сообщал Башинформ, более 2 млрд рублей инвестировали резиденты ТОР Башкирии за полгода.

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