Более 2 млрд рублей инвестировали резиденты ТОР Башкирии за полгода

За январь – июнь 2026 года более 200 новых рабочих мест создано на территориях опережающего развития республики. Большая часть инвестиций за резидентами ТОР «Благовещенск», сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Один из крупнейших проектов вышеназванной территории – ООО «Озон Уфа». В логистическом комплексе работают 1067 человек, объем вложений в проект уже превысил 3,5 млрд рублей. Всего в Благовещенске зарегистрировано 32 резидента с проектами на сумму более 22 млрд рублей и созданием более 5,7 тысячи рабочих мест.

Лидером по количеству реализуемых проектов назван ТОР «Кумертау». Здесь работают 37 резидентов с инвестиционным портфелем более 12,8 млрд рублей и планами по созданию в рамках инвестпроектов свыше 2,4 тыс. новых рабочих мест. Резидентами уже создано 2201 рабочее место и вложено более 6 млрд рублей с даты создания данной территории опережающего развития.

«Сейчас инвестиционный портфель резидентов ТОР Башкортостана превышает 52 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется создать порядка 12 тыс. рабочих мест. В 2026 году в реестр резидентов ТОР включили шесть компаний из Башкортостана. Общий объем их инвестиций составляет 10 млрд рублей, планируется создать 212 рабочих мест. Проекты реализуются в Нефтекамске, Белорецке и Кумертау», — отметил Рустам Муратов.

В будущем на ТОР появятся заводы по производству поролона и гранулированного чугуна, детский футбольный клуб, придорожный комплекс, компания по оказанию аналитических и технологических услуг по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, а также расширит свою деятельность стоматологическая клиника.

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