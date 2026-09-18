В Башкирии зауральская агрокомпания построит себе элеватор

Проект строительства пункта очистки и сушки зерна вынес на «Инвестчас» в республиканском правительстве СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района. Как сообщил директор предприятия Раиль Фахрисламов, площадка подобрана, проектная документация готова.

Площадь автоматизированного комплекса составит 500 кв. м, мощность — 2,4 тыс. тонн зерна в сутки. Получить работу на новом объекте смогут 8 человек. В его строительство компания готова вложить 210 млн руб.

Такой комплекс поможет надёжно сохранять урожай, повышать качество продукции и выстраивать эффективную систему поставок сырья на перерабатывающие предприятия, прокомментировали в минсельхозе РБ.

Проект получил статус приоритетного, что гарантирует инвестору возмещение части затрат на закупку техники и оборудования.

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