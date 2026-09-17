В Зубово под Уфой появится детский центр комплексного развития. Об этом на совещании рассказал директор компании «Уфакадастр» Дмитрий Игнатьев.

Социальный объект будет размещаться в новом здании площадью более 1,4 тысячи кв. м. Предполагается, что здесь начнут работать спортивные и творческие кружки и секции. Планируемый объём инвестиций составит 180 млн рублей. После запуска нового центра в нём будут трудиться 35 человек.

По итогам рассмотрения проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении аренды земельного участка.

Также на «Инвестчасе» представили проекты складского комплекса для хранения медицинской продукции в Уфимском районе. Объём вложений — 125 млн рублей, площадь — 3 тыс. кв. м, 24 сотрудника.

В Октябрьском планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Объём вложений — 55 млн рублей, площадь — 1,2 тыс. кв. м. Здесь будут три площадки для пляжного волейбола, зона для настольного тенниса, раздевалки, буфет и вспомогательные помещения.

В селе Кандры Туймазинского района появится новый придорожный комплекс. Объём вложений — свыше 1,2 млрд рублей. Проект включает завод по сжижению природного газа мощностью до 24 тыс. тонн в год и автозаправочную станцию. Создаст 12 рабочих мест.

Также представили проекты пункта приёма, очистки и сушки зерна в Абзелиловском районе стоимостью 210 млн рублей, турбазы «Узян» в Бурзянском районе (43 млн рублей) и торгового комплекса в селе Толбазы Аургазинского района (22 млн рублей). Проекты получили статус приоритетных, администрации муниципалитетов окажут содействие с арендой земли.

Кроме того, в ходе заседания была рассмотрена работа заместителей глав администраций муниципалитетов, курирующих взаимодействие с предпринимателями (бизнес-шерифов), на примере Белебеевского района. На сегодняшний день здесь реализуются 70 инвестиционных проектов на 12,7 млрд рублей с планируемым созданием порядка 1,7 тысяч рабочих мест. По итогам 2025 года завершена реализация 13 инвестиционных проектов на 3,3 млрд рублей, создано порядка 380 рабочих мест.

«Показатель у района достаточно хороший. Здесь очень важно, чтобы бизнес-шериф был на одной волне с людьми, которые занимаются бизнесом. Чаще всего предприниматели чувствуют себя достаточно напряжённо в силу того, что обычно это ограниченность финансовых ресурсов и другие вопросы. Мы видим только верхушку айсберга, когда смотрим, какие они успешные. На самом деле это труд и проблемы. Поэтому задача современного российского государства – это выстроить поддержку, чтоб они чувствовали, что государство – это плечо и партнёр. И вот бизнес-шериф как раз главный для них проводник этих настроений, чаяний, желаний и предложений», – подчеркнул Андрей Назаров.

Ранее сообщалось, что в Башкирии построят многофункциональный комплекс за 100 млн рублей.