В Башкирии построят многофункциональный комплекс за 100 млн рублей

Инвестор планирует открыть в Уфимском районе многофункциональный комплекс со станцией зарядки электроавтомобилей, бесконтактной автомойкой, шиномонтажом и кафе. Напомним, ранее проект был успешно презентован на «Инвестчасе» руководству республики и получил приоритетный статус.

Строительство комплекса направлено на создание полезной и востребованной инфраструктуры, а также обеспечение автомобилистов и жителей села качественным сервисом, возможностью отдыха. Для реализации проекта инвестор намерен вложить 100 млн рублей и создать 8 рабочих мест. Открытие запланировано на 2028 год.

Заключение соглашения о защите и поощрении инвестиций с правительством РБ – одно из оснований для предоставления государственной поддержки. Так, компания «Акинвест» претендует на получение земельного участка в аренду без торгов. После подписания соответствующего распоряжения Главой Башкортостана и заключения договора аренды участка инвестор сможет приступить к строительству, добавили в правительстве.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии построят крупную молочную ферму.