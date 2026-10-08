В Башкирии скорректировали график электричек на 12 и 13 октября

В Башкирии в связи с празднованием Дня республики изменится график движения пригородных поездов на 12 и 13 октября, предупредили в БППК.

12 октября назначаются поезда:

№ 6411 Иглино (отправление в 05:55) — Уфа (прибытие в 06:40),

№ 6436 Раевка (06:06) — Уфа (08:19) № 7455/7456 Уфа (07:08) — Белорецк (12:06),

№ 7427/7425 Шакша (08:22) — Приютово (прибытие в 12:13, отправление в 12:16) — Абдулино (12:54),

№ 7422/7428 Абдулино (15:00) — Приютово (прибытие в 15:41, отправление в 15:45) — Тавтиманово (20:16),

№ 7421/7423 Иглино (18:01) — Приютово (прибытие в 21:58, отправление в 22:01) — Абдулино (22:39),

№ 7457/7458 Белорецк (17:52) — Уфа (22:19),

№ 7461 Уфа (18:26) — Кандры (21:13) № 6813 Стерлитамак (17:55) — Карламан (20:02),

№ 6801/6802 Стерлитамак (09:07) — Уфа (12:51),

№ 6803/6804 Уфа (14:01) — Стерлитамак (17:30).



13 октября назначается поезд № 7424/7426/7432 Абдулино (05:13) — Приютово (прибытие в 05:48, отправление в 05:55) — Уфа (прибытие в 08:58, отправление в 09:06) — Аша (10:53).

Ранее сообщали: в Самару вместо «Ласточек» начали ездить «Финисты».