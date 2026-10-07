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09:59 (UTC+5), 07 Октября 2026

В райцентрах Башкирии закончили работы по благоустройству

В Шаране по нацпроекту обновили центральную площадь, в Бакалах появилась выложенная брусчаткой пешеходная дорожка.

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площадь в шаране
площадь в шаране
Фото: пресс-служба | минЖКХ РБ
Элина Ахметова
Парк в Шаране
Парк в Шаране
пресс-служба минжкх рб
Парк в Шаране
Фото: пресс-служба | минжкх рб
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В селе Шаран завершилось благоустройство центральной площади в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы шли в два этапа. В 2025 году территорию облагородили, установили перголы и различные малые архитектурные формы. В этом году площадь заасфальтировали, поставили сцену и скамейки в виде амфитеатра в сторону сцены и в сторону площади. Стоимость работ составила около 16,3 млн руб. с экономией 3,6 млн федеральных средств.

«С появлением сцены РДК регулярно проводит различные концерты и другие программы. А скамейки выполняют гибкую функцию в плане вечернего досуга жителей, — рассказали в районной администрации. — На главной площади проходят все массовые мероприятия, включая новогодние, весенние и летние праздники, фестивали и ярмарки. Объект находится в активной части пешеходного трафика жителей и гостей села Шаран».

А в Бакалах завершили работы на тротуаре по улице Зотова. Протяжённость дорожки 0,6 км, она проложена отдельно от автомобильной и безопасна для пешеходов. Здесь появилась новая брусчатка, освещение, скамейки и урны, ограждения возле школы. Работы обошлись федеральному бюджету в 7,34 млн руб. Реконструкция тротуаров в Бакалах продолжится в следующем году: жители выбрали голосованием благоустройство участка по улице Строителей в квартале от Зотова до бульвара Юбилейного, и пешеходной дорожки на верхнем объезде от дороги Бакалы — Старые Шарашли до магазина «Находка».

Пешеходная дорожка в Бакалах
Пешеходная дорожка в Бакалах
Пешеходная дорожка в Бакалах
Пешеходная дорожка в Бакалах
Пешеходная дорожка в Бакалах
Пешеходная дорожка в Бакалах
Фото: пресс-служба | минжкх рб
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Ранее показывали, как благоустроили общественные территории в Мишкино и Ермолаево.

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