В Уфе возле «Дома Демидовых» поставили светофор

В Уфе на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Воровского смонтировали светофоры. Об этом сообщили в «Уфагорсвете». Теперь движение транспорта будет регулироваться автоматически, перекрёсток станет более безопасным для пешеходов и водителей, отметили в мэрии.
Улица Октябрьской революции, имеющая большую историческую ценность, проходит масштабную реконструкцию с расселением и восстановлением старинных домов, переустройством инженерных сетей и дороги. В прошлом году для транспорта открыли участок от ул. Ленина до ул. Цюрупы, в текущем — от Цюрупы до Новомостовой, в 2028 году при наличии финансирования готовы делать квартал до Воровского. Проект реконструкции улицы до Монумента Дружбы также готов и одобрен Госэкспертизой.
В рамках проекта предстоит отреставрировать более 30 объектов культурного наследия, расположенных по ул. Октябрьской революции, бывшей Большой Казанской. В их числе один из старейших особняков Уфы «Дом Демидовых», сохранившийся с 18 века. Он находится как раз на перекрёстке с ул. Воровского, в нём сейчас идут работы.
Ранее сообщали: в Башкирии к 2030 году планируется восстановить тысячу исторических памятников.
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