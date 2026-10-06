В Башкирии жильцы 638 раз пожаловались на фальсификацию протоколов

В этом году жители Башкирии направили в Госкомжилстройнадзор 638 обращений о фальсификации протоколов по 42 многоквартирным домам. Об этом сообщил глава ведомства Ильшат Саитов на совещании в правительстве. Были проведены проверки, по их результатам из расчёта кворума исключены недостоверные голоса, а материалы о выявленных фактах фальсификации направлены в правоохранительные органы.

Эффективным инструментом предотвращения подделки подписей является проведение собраний собственников в электронном виде в Госинформсистеме ЖКХ. Потому что у каждого собственника будет свой аккаунт и свой бланк с уникальным номером, подменить который нельзя. К тому же протокол пойдёт в жилинспекцию напрямую, минуя УК или ТСЖ.

Как сообщил руководитель госкомитета, сейчас обеспечивается техническая готовность к работе с платформой, а также проводится информационная работа с населением и готовятся обучающие мероприятия.

Всего в Башкирии насчитывается 18 706 многоквартирных домов. Из них более 68% (12 773 МКД) находятся под управлением 422 управляющих организаций.