Озимыми культурами в Башкирии засеяли более 300 тысяч га

На данный момент башкирские аграрии засеяли озимыми культурами 301 тысячу гектаров. При этом основная доля пришлась на озимую пшеницу — ею засеяно 253 тысячи гектаров. На рожь приходится почти 32 тысячи гектаров посевных площадей. Кроме того, хозяйства 26 районов посеяли почти 11 тысяч гектаров озимого рапса.

«В 2026 году в республике убрали 280 тысяч гектаров с озимыми культурами. Пшеница показала наибольшую урожайность среди зерновых культур — 37,5 центнера с гектара. А всего урожай озимых зерновых культур составил 986 тысяч тонн», — уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.

Всего под урожай 2027 года в регионе планируется засеять более 370 тысяч га площадей.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна в регионы.