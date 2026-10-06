Озимыми культурами в Башкирии засеяли более 300 тысяч га

На данный момент башкирские аграрии засеяли озимыми культурами 301 тысячу гектаров. При этом основная доля пришлась на озимую пшеницу — ею засеяно 253 тысячи гектаров. На рожь приходится почти 32 тысячи гектаров посевных площадей. Кроме того, хозяйства 26 районов посеяли почти 11 тысяч гектаров озимого рапса.
«В 2026 году в республике убрали 280 тысяч гектаров с озимыми культурами. Пшеница показала наибольшую урожайность среди зерновых культур — 37,5 центнера с гектара. А всего урожай озимых зерновых культур составил 986 тысяч тонн», — уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.
Всего под урожай 2027 года в регионе планируется засеять более 370 тысяч га площадей.
Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна в регионы.
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