Башкирия и Тульская область наладили производство средств реабилитации

Участники кластера производят медицинское оборудование, спортивный инвентарь, полимерные материалы, металлоконструкции и другие компоненты для средств реабилитации. Об этом сообщили в Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.

Одно из направлений работы — выпуск противопролежневых матрасов и реабилитационных тренажеров, в том числе для активных и пассивных упражнений. В производственной цепочке задействованы поставщики материалов, комплектующих и готового оборудования.

Часть технологических операций объединена внутри кластера. Кооперация позволяет предприятиям двух регионов работать в рамках единой производственной системы.

Ранее в Башкирии обсудили результаты Национального инвестиционного рейтинга.