Страховка покрыла стоимость тягача Sitrak, разбившегося в ДТП в Башкирии

Владельцу седельного тягача Sitrak выплачено 11 млн руб. страховки, сообщили в страховой компании. Большегруз не подлежал восстановлению после ДТП, участниками которого стали четыре грузовика на трассе М-5 «Урал» на территории Башкирии.

Водитель Sitrak выехал на встречную полосу и последовательно столкнулся еще с тремя тяжелогрузами с полуприцепами — другой Sitrak, Scania и Volvo.

«Виновник» аварии был застрахован. Экспертиза показала, что ремонт экономически не целесообразен, поэтому страховщику пришлось возместить убыток на условиях полной гибели транспортного средства.

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