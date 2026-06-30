Выплаты по ОСАГО могут вырасти в среднем на 10% — ЦБ

Банк России проинформировал об изменениях правил определения расходов на ремонт по ОСАГО с 11 июля. В результате нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Новация касается справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которым руководствуются страховщики при расчете выплат. Российский союз автостраховщиков должен утвердить новую редакцию в течение трёх месяцев.

Согласно распоряжению Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены её аналогов, если они на 70% дешевле оригинала (сейчас порог — 80%). А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на одноразовые детали (уплотнители, наклейки и т. п.) будут включаться в стоимость ремонта в полном объёме. Сейчас на них действует лимит в размере не более 2%, что не позволяет полностью покрыть расходы на такие детали.

Ранее сообщали: в 2025 году в Башкирии оформлено 1 млн электронных ОСАГО.