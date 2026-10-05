Делегация Башкирии начала работу в Узбекистане

Сегодня делегация республики изучила опыт Ферганы в ключевых отраслях: производстве керамогранита, обработке стекла и текстильной промышленности. Гости посетили агрологистический комплекс и виноградарские хозяйства.

Завтра представители республики примут участие в Совете глав регионов и пленарном заседании. В центре внимания — налаживание взаимодействия по линии советов безопасности государств — участников ШОС и разработка механизмов обеспечения безопасности.

«Для нас важно развивать экспортный потенциал нашей сельхозпродукции и выстраивать прямые логистические цепочки. Башкортостан — регион с мощным промышленным ядром, и нам есть что предложить партнёрам для взаимовыгодной кооперации», — отметила Болычева.

Ранее сообщалось, что товарооборот с Узбекистаном за последние 9 лет вырос в три раза.