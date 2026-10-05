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19:19 (UTC+5), 05 Октября 2026

Делегация Башкирии начала работу в Узбекистане

Делегация Башкирии прибыла в Фергану для участия в III Совете регионов РФ и Узбекистана. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

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правительство Башкирии MAX-канал Маргариты Болычевой
Фото: правительство Башкирии | MAX-канал Маргариты Болычевой
Инсаф Хужабирганов
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Сегодня делегация республики изучила опыт Ферганы в ключевых отраслях: производстве керамогранита, обработке стекла и текстильной промышленности. Гости посетили агрологистический комплекс и виноградарские хозяйства.

Завтра представители республики примут участие в Совете глав регионов и пленарном заседании. В центре внимания — налаживание взаимодействия по линии советов безопасности государств — участников ШОС и разработка механизмов обеспечения безопасности.

«Для нас важно развивать экспортный потенциал нашей сельхозпродукции и выстраивать прямые логистические цепочки. Башкортостан — регион с мощным промышленным ядром, и нам есть что предложить партнёрам для взаимовыгодной кооперации», — отметила Болычева.

Ранее сообщалось, что товарооборот с Узбекистаном за последние 9 лет вырос в три раза.

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