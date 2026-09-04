Внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 6,4% в 2025 году

Во Владивостоке завершает работу Восточный экономический форум — площадка, где укрепляются связи России со странами АТР. В своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров напомнил, что интересы республики всегда находились между Западом и Востоком.

«Мы развиваем торговые связи со 100 странами, в первой десятке партнеров – Китай, Турция, Казахстан, Индия, Узбекистан, Киргизия, ОАЭ. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 6,4%, экспорт в Индию – почти в 6 раз, в Бразилию – более чем в 10 раз, – проинформировал Назаров.

С Узбекистаном товарооборот с 2017-го вырос в три раза. В феврале узбекская делегация посетила Уфу, в апреле Глава республики побывал на форуме «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«Строим технопарк, обсуждаем кластеры АПК, наши компетенции в пчеловодстве будут работать на здоровье жителей этой страны», – сообщил премьер-министр.

За семь месяцев с начала года поставки сельхозпродукции в Индию достигли рекордных 63 млн долларов. Башкортостан поставляет продукцию АПК в 25 стран, экспорт вырос на 23%.

«Мы не просто говорим о развороте на Восток – работаем системно и с полной отдачей», - подчеркнул глава правительства Башкирии.