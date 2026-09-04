Внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 6,4% в 2025 году

Во Владивостоке завершает работу Восточный экономический форум — площадка, где укрепляются связи России со странами АТР. В своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров напомнил, что интересы республики всегда находились между Западом и Востоком.
«Мы развиваем торговые связи со 100 странами, в первой десятке партнеров – Китай, Турция, Казахстан, Индия, Узбекистан, Киргизия, ОАЭ. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 6,4%, экспорт в Индию – почти в 6 раз, в Бразилию – более чем в 10 раз, – проинформировал Назаров.
С Узбекистаном товарооборот с 2017-го вырос в три раза. В феврале узбекская делегация посетила Уфу, в апреле Глава республики побывал на форуме «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
«Строим технопарк, обсуждаем кластеры АПК, наши компетенции в пчеловодстве будут работать на здоровье жителей этой страны», – сообщил премьер-министр.
За семь месяцев с начала года поставки сельхозпродукции в Индию достигли рекордных 63 млн долларов. Башкортостан поставляет продукцию АПК в 25 стран, экспорт вырос на 23%.
«Мы не просто говорим о развороте на Восток – работаем системно и с полной отдачей», - подчеркнул глава правительства Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.