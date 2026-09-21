В Уфе показали строительство Восточного выезда с высоты птичьего полёта

Главархитектура Уфы показала, как выглядит строящаяся дорога с высоты птичьего полёта. Продолжение улицы имени Города Галле протяжённостью 1,1 км соединит город с Восточным выездом. Это будет прямой маршрут к федеральным трассам М‑5 «Урал» и М‑7 «Волга».

Для строительства дороги нужно будет переложить 12 км инженерных сетей, построить развязку с четырьмя съездами по 500 метров каждый, съезд на ул. Николая Дмитриева 230 метров со светофором, боковой проезд длиной более полкилометра, а также тротуары, элементы благоустройства, ливнёвки, освещения.

Предполагается, что трафик по новой магистрали составит 17,5 тыс. автомобилей в сутки.

«Новая четырехполосная дорога разгрузит наши центральные улицы. Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. При реализации проекта возникали определенные сложности, в том числе требующие решения в судебных инстанциях», — прокомментировал и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.