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10:05 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Уфе показали строительство Восточного выезда с высоты птичьего полёта

Последний долгожданный элемент — продолжение улицы имени Города Галле, должен быть готов к концу года.

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Фото: Главархитектура Уфы | скриншот
Элина Ахметова
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Главархитектура Уфы показала, как выглядит строящаяся дорога с высоты птичьего полёта. Продолжение улицы имени Города Галле протяжённостью 1,1 км соединит город с Восточным выездом. Это будет прямой маршрут к федеральным трассам М‑5 «Урал» и М‑7 «Волга».

Для строительства дороги нужно будет переложить 12 км инженерных сетей, построить развязку с четырьмя съездами по 500 метров каждый, съезд на ул. Николая Дмитриева 230 метров со светофором, боковой проезд длиной более полкилометра, а также тротуары, элементы благоустройства, ливнёвки, освещения. 

Предполагается, что трафик по новой магистрали составит 17,5 тыс. автомобилей в сутки.

«Новая четырехполосная дорога разгрузит наши центральные улицы. Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. При реализации проекта возникали определенные сложности, в том числе требующие решения в судебных инстанциях», — прокомментировал и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Ранее сообщали: как строили Восточный выезд и как его открывали.

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