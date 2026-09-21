Озимыми в Башкирии засеяны 75% запланированных площадей

«Посев озимых под урожай 2027 года произведен на площади более 280,5 тысячи гектаров, это 75% от плана», — сообщил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Из них озимой пшеницей засеяно 234 тысячи гектаров, озимой рожью — 29 тысяч гектаров.
Параллельно аграрии республики продолжают засыпку семян. Пока засыпано более 140 тысяч тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур на весенний сев. Это более 70% от планового объема, из них 13 тысяч тонн — элиты и суперэлиты.
«Для реализации засыпано более 2,5 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, в том числе 1,1 тысячи тонн — суперэлиты и элиты», — подытожил на совещании Ильшат Фазрахманов.
Как сообщил Башинформ, в Башкирии почти завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Урожай зерна в республике превышает на данный момент 3,1 млн тонн. Напомним, ранее в регионе из-за гибели урожая после обильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.
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