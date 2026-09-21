Урожай зерна в Башкирии превысил 3,1 млн тонн

«На сегодня скошено 92% площадей, это 1 млн 160 тысяч гектаров. Осталось убрать 100 тысяч гектаров, — уточнил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Валовой намолот зерна достиг почти 3 млн 103 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара».

Озимых зерновых намолочено 974,5 тысячи тонн при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Яровые зерновые обмолочены на площади, превышающей 873 тысячи га (89,1% от плана). Намолочено 2 млн 128 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 24,4 центнера с гектара.

На данный момент в республике более 95% зерновых убрано в 17 районах и свыше 75% — в 34 районах. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в минсельхозе Башкирии.

Не менее активно идет уборка масличных культур. Пока башкирские аграрии обмолотили 25% площадей (187 тысяч га), урожай маслосемян превысил 270 тысяч тонн.

«Продолжается уборка подсолнечника. На сегодняшний день убрано 4% от плана или 19 тысяч га. Намолочено 36 тысяч тонн семян. Урожайность составила 18,9 центнера с гектара», — добавил глава аграрного ведомства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Как сообщал Башинформ, по сравнению с 2019 годом, Башкирия втрое увеличила экспорт продовольствия.