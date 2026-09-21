Башкирия втрое увеличила экспорт продовольствия

География зарубежных партнеров расширилась до 114 стран, при этом Башкирия по-прежнему входит в пятерку лучших регионов по событийному потенциалу.

«Мы существенно расширили партнерство с Китаем, Беларусью, Казахстаном и Абхазией. Открыли сервисный центр „Белорусские машины“ и магазины „Да Дому“. Реализуем инвестиционный проект по развитию электротранспорта „МАЗ-УТТЗ“. В Казахстане реализуем проекты Уральского пружинного завода, предприятия „Медстальконструкция“, Башкирской содовой компании. Локализуем производство снегоболотоходов в Актобе. Укрепляем сотрудничество с Абхазией. Так, полностью реконструировали километровый участок набережной Диоскуров в Сухуме. Башкортостан входит в число лидеров регионов России в рейтинге событийного потенциала (4-е место по данным Выставочного научно-исследовательского центра). За последние 7 лет на территории республики проведено порядка 600 мероприятий. Востребованными и популярными площадками в деловой международной среде стали всероссийский инвестиционный сабантуй „Зауралье“ и Международная неделя бизнеса», — рассказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, в регионе наблюдается рост экспорта по ряду товарных групп.

«По сравнению с 2019 годом, мы отмечаем рост экспорта по таким товарным группам, как „продовольственные товары и сырьё“, — более чем в три раза. Экспорт продукции химической промышленности и каучука вырос на 4,6%, металлов и изделий из них — на 0,3%, прочих товаров — на 0,4%. Впервые начат экспорт текстиля, объём которого в 2025 году составил 20,3 млн долларов США», — сказала Болычева.

Как отметили на совещании в правительстве, за эти несколько лет республика успешно адаптировала свою внешнеэкономическую деятельность к санкциям. Несмотря на снижение экспорта, его структура стала качественнее: доля топливно-энергетических товаров упала с 53,7% в 2019 году до 40% в 2025 году. География экспорта восстановлена до 114 стран за прошлый год, а логистика переориентирована на рынки Китая, Турции, Казахстана, Индии и других стран, на которые приходится 75% внешнеторгового оборота.

Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Открыты представительства республики при торгпредствах РФ в ряде стран. Реализуются крупные проекты. Среди них — производство электротранспорта с Беларусью, завод грузоподъемной техники с Турцией, который стал победителем конкурса «Лучшие товары Башкортостана — 2026», технопарк «Бекабад» в Узбекистане, локализация «Витязей» в Казахстане и индустриальный парк в Таджикистане. Компетенции региона востребованы на уровне российского сотрудничества. В Башкирии созданы 14 индустриальных и 20 технопарков, а по уровню кластерного развития Башкортостан стал лидером национального рейтинга.

Центр поддержки экспорта помог 1200 компаниям заключить около шестисот контрактов на 237,6 млн долларов, вывел малый и средний бизнес на 57 бизнес-миссии и 89 выставок в 17 странах. По итогам 2025 года он занял четвертое место среди 89 в федеральном рейтинге и стал победителем в номинации «Выбор экспортера». В этом году Башкирия стала лидером по количеству внедренных лучших региональных практик развития и поддержки ННЭ среди регионов Приволжского федерального округа.

Башкортостан также активно развивает межрегиональные связи, укрепляет статус делового центра. Среди гуманитарных проектов — реконструкция набережной в Сухуме и открытие Российско-абхазского культурного центра в Уфе.

Андрей Назаров поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ продолжить реализацию флагманских проектов по созданию совместных технопарков и промкластеров с Узбекистаном, Таджикистаном и Белоруссией, проработать вопрос о создании совместных торговых домов и логистических хабов с партнёрами, тиражировать и расширять конгрессно-выставочные мероприятия, внедрить региональную Программу развития экспорта, чтобы помочь большему числу компаний выйти на международные рынки, продвигать туристический потенциал Башкирии за рубежом с акцентом на экологический, культурный и медицинский туризм.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России.