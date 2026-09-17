Жители Башкирии стали брать больше кредитов на кассе

В августе жители Башкирии оформили в магазинах 8,42 тыс. товарных кредитов средним чеком 64 тыс. руб., по данным Объединённого кредитного бюро. По сравнению с июлем количество POS выросло на 18% — тогда жители получили 7,12 тыс. моментальных займов. Средняя ПСК (полная стоимость кредита) составила 25,2%, средний срок займа — 1 год и 7 месяцев.
Но по сравнению с августом 2024-го выдача POS сократилась на четверть (-25,7%): два года назад было выдано 11,33 тыс. кредитов на кассе средним чеком 75 тыс. руб.
Сейчас на каждую тысячу населения республики приходится 13 жителей с товарными кредитами. Всего с начала года таковых выдано 54,33 тыс.
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