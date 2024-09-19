В Башкирии средний чек кредита на кассе составил 75 тысяч рублей

В августе текущего года жители Башкирии оформили в магазинах 11,33 тыс. моментальных кредитов на покупку товаров, сообщает Объединённое кредитное бюро. Средний чек такого кредита составил 75 тыс. рублей, а срок выплаты — полтора года. Их общая сумма составила почти 850 млн рублей.

По сравнению с августом таких покупок в кредит стало меньше (на 260), но средний чек вырос на 3 тыс. рублей. В итоге, общая сумма покупок «в долг» даже выросла на 21 млн.

Количество выдач товарных кредитов по стране по сравнению с августом 2023 года сократилось на 34%, объём — на 15%. Отметим, что объёмы кредитования наличными сокращаются третий месяц подряд.