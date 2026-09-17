В Башкирии подключили к газу старинную церковь в Зилаире

В райцентре Зилаир подключили к газу объект культурного наследия — Спасо-Преображенский храм, сообщили в минстрое РБ. В ходе масштабной реставрации в 2021-2023 годах в церкви восстановили росписи и инженерные сети. Теперь с подведением газа здание будет тёплым круглый год.
«Спасо-Преображенский храм построили в 18 веке при Преображенском медеплавильном заводе. Здание пережило пожары, войны и десятилетия запустения. Отопление в памятнике культуры — это не просто бытовое удобство, а важный шаг в сохранении нашего наследия и часть большой системной работы», — прокомментировал глава минстроя РБ Артём Ковшов.
Напомним, Башкирия входит в число регионов-лидеров по уровню газификации: 87,6% при среднероссийском показателе в 75%.
Ранее сообщали, что в республике расширили меры поддержки по газификации жилья.
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