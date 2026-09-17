Комфорт для всех: в Башкирии отремонтируют «туристическую» трассу

В Гафурийском районе продолжается ремонт дороги Архангельское — Красноусольский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». На дорожном участке протяженностью 5,6 километра, между населенными пунктами Яктыкуль и Бакрак, рабочие укрепили основание по технологии ресайклинга, завершили устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона и приступили к укладке заключительного слоя асфальтобетонного покрытия. Затем останется только укрепить обочины и нанести дорожную разметку.

Дорога Архангельское — Красноусольский обеспечивает транспортную связь жителям Архангельского и Гафурийского районов, в которых проживают в общей сложности 50 тысяч человек. Кроме того, это еще и туристическое направление.

«Жители и гости Башкирии едут по этой дороге до мест летнего отдыха к живописным берегам реки Зилим», — добавила глава минтранса РБ Любовь Минакова.

Всего в этом году будет отремонтировано около 10 километров дороги Архангельское — Красноусольский в Архангельском и Гафурийском районах. Участок протяженностью более 4 километров в Архангельском районе уже отремонтирован. Ремонтные работы на участке протяженностью 5,6 километра в Гафурийском районе планируется закончить до конца 2026 года.

Напомним, по поручению руководителя региона Радия Хабирова дорожники уделяют большое внимание приведению в нормативное состояние туристических направлений. Так, в 2026 году планируется отремонтировать в республике более 125 километров таких дорог. Это на 50 километров больше, чем в прошлом году.

Среди туристических направлений: Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Бирск — Янаул, Кропачево — Месягутово — Ачит, Магнитогорск — Ира, Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз, М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки, Толбазы — Красноусольский, Архангельское — Красноусольский и другие.

Благодаря ремонту данных дорог в Башкортостане обеспечивается транспортная доступность туристических объектов, расположенных в Белорецком, Архангельском, Гафурийском, Кугарчинском и других районах республики.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние порядка 200 километров дорог и более 1800 погонных метров мостов.

Ранее в Кугарчинском районе завершили ремонт 3-километрового участка дороги Магнитогорск — Ира возле деревни Алимгулово.