В Башкирии отремонтировали ещё один участок дороги в Магнитогорск

В Кугарчинском районе завершён ремонт 3-километрового участка дороги Магнитогорск — Ира — возле деревни Алимгулово. Дорожники сняли старый разбитый асфальт, уложили новый, укрепили обочины и нанесли разметку.

Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние не менее 20 км трассы — в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, сообщили в минтрансе РБ. Недавно отремонтировали другой, 6-километровый, участок дороги в между Сибаем и Баймаком.

Дорога Магнитогорск — Ира входит в опорную сеть России. Трасса соединяет Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский районы и выходит в Челябинскую область. Также это туристическое направление, ведущее к природному парку «Мурадымовское ущелье», к Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам и другим достопримечательностям, отметили в минтрансе республики.

Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и порядка 1800 погонных метров мостов.