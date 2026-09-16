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12:00 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Башкирии отремонтировали ещё один участок дороги в Магнитогорск

Всего в этом году ремонтируют 20 километров этой трассы.

Фото: минтранс РБ | сайт
Элина Ахметова
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В Кугарчинском районе завершён ремонт 3-километрового участка дороги Магнитогорск — Ира — возле деревни Алимгулово. Дорожники сняли старый разбитый асфальт, уложили новый, укрепили обочины и нанесли разметку.

Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние не менее 20 км трассы — в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, сообщили в минтрансе РБ. Недавно отремонтировали другой, 6-километровый, участок дороги в между Сибаем и Баймаком.

Дорога Магнитогорск — Ира входит в опорную сеть России. Трасса соединяет Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский районы и выходит в Челябинскую область. Также это туристическое направление, ведущее к природному парку  «Мурадымовское ущелье», к Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам и другим достопримечательностям, отметили в минтрансе республики.

Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и порядка 1800 погонных метров мостов.

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