В Башкирии отремонтировали 6,8 км дороги Магнитогорск – Ира

В Баймакском районе завершён ремонт почти 7-километрового участка дороги Магнитогорск – Ира в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Этот участок находится между Сибаем и Баймаком. Дорожники выполнили фрезерование старого изношенного покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку, проинформировали в минтрансе РБ.

«Дорога Магнитогорск – Ира входит в опорную сеть России. Это важная транспортная артерия, соединяющая Сибай с Баймакским, Зилаирским, Зианчуринским, Кугарчинским и Куюргазинским районами, а также обеспечивающая проезд между Башкортостаном и Челябинской областью. Данное направление популярно у туристов, так как по ней можно добраться до известных туристических достопримечательностей — таких как природный парк Мурадымовское ущелье, Юмагузинское и Нугушское водохранилища и другие», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и порядка 1800 погонных метров мостов.

Ранее сообщали: ликвидированы разбитые участки на муниципальных дорогах Башкирии.