В Башкирии отремонтировали разбитые участки дорог

В Башкирии продолжается ремонт муниципальных дорог. Так, в Бакалинском районе в нормативное состояние приведён участок дороги Дияшево — Нагайбаково. Подрядчик обновил 3 км асфальтобетона рядом с деревней Александровка.
В Краснокамском районе обновили покрытие автодороги Ашит – Агидель. Здесь заменён изношенный слой асфальтобетона на участке протяжённостью 2,5 км. В договоры подряда обязательно включается укрепление обочины и нанесение разметки, отметили в Управлении дорожного хозяйства РБ.
Всего по плану на текущий год в Башкирии ремонтируется 600 ум дорог и 1,5 км протяжённости мостов, на это направлено порядка 10,5 млрд руб. Объём Дорожного фонда РБ составил 44,68 млрд руб.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.