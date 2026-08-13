В Башкирии отремонтировали разбитые участки дорог

В Башкирии продолжается ремонт муниципальных дорог. Так, в Бакалинском районе в нормативное состояние приведён участок дороги Дияшево — Нагайбаково. Подрядчик обновил 3 км асфальтобетона рядом с деревней Александровка.

В Краснокамском районе обновили покрытие автодороги Ашит – Агидель. Здесь заменён изношенный слой асфальтобетона на участке протяжённостью 2,5 км. В договоры подряда обязательно включается укрепление обочины и нанесение разметки, отметили в Управлении дорожного хозяйства РБ.