Инвестиции дают результат: в Башкирии выросло производство молока

С начала 2026 года производство товарного молока в республике достигло 587 тысяч тонн. Это на 29,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение производства продукции сельского хозяйства соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Лидером по валовому производству по-прежнему является Чекмагушевский район, где надоили 65,1 тысячи тонн молока. По приросту надоя с большим отрывом лидируют стерлитамакские хозяйства, за год нарастившие производство молока почти на 19 тысяч тонн.

«Понимаем, что в лидерах те районы, где реализованы крупные инвестпроекты по молочному скотоводству. Важно, что количество современных индустриальных молочных ферм за последние годы в республике заметно выросло. Их у нас стало 26. Это позволяет обеспечивать стабильный рост в производстве товарного молока», — прокомментировал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

На данный момент лучшими «молочными» муниципалитетами являются Чекмагушевский, Аургазинский, Илишевский, Стерлитамакский, Дюртюлинский, Ермекеевский и Мелеузовский районы. В каждом из них получили с начала года от 31 до 65 тысяч тонн товарного молока и реализовали один или несколько инвестпроектов по молочному скотоводству.

О том, как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России, читайте в этой статье Башинформа.