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17:39 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Уфе пройдет бизнес-миссия белорусских компаний

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Многоотраслевая бизнес-миссия белорусских компаний пройдет в Уфе с 25 по 28 октября. На площадке конгресс-холла «Торатау» в рамках форума «Россия-Беларусь» партнеры из Беларуси встретятся с предпринимателями Башкирии.

Представители башкирского бизнеса проведут прямые переговоры, представят свою продукцию и заключат взаимовыгодные контракты без затрат на зарубежные командировки, отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

«Беларусь стабильно входит в топ-7 ключевых торговых партнеров Башкортостана с долей 6,1% в общем товарообороте, при этом доля нашего экспорта в структуре взаимной торговли составляет 63,1%. Мы видим устойчивый рост поставок по целому ряду позиций – так, по итогам I квартала 2026 года экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви вырос в 3 раза, машиностроительной продукции – на 27,6%, минеральных продуктов – на 14,3%. Реверсная бизнес-миссия станет логичным продолжением этой позитивной динамики», – подчеркнула Болычева.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее в Минске Башкирия подписала ряд соглашений с Беларусью.

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