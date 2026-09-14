В Башкирии помогут аграриям получить отсрочку по кредитам

Минсельхоз Башкирии подготовил проект распоряжения Главы республики об объявлении в ряде районов режима ЧС. Об этом глава ведомства Ильшат Фазрахманов сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Это позволит аграриям пролонгировать кредиты, отметил вице-премьер. Радий Хабиров ответил: «Обязательно сделаем это».
Напомним, в прошлом году режим ЧС объявлялся в 11 районах республики — предприятия этих территорий потеряли урожай от переувлажнения почвы.
Ранее глава АПК Башкирии сообщил, что с 7 сентября и до конца года для аграрных предприятий региона открыт общий лимит на 9,2 млрд руб. в размере не более 600 млн руб. на одно юрлицо. Льготные краткосрочные кредиты – главный вид господдержки, позволяющий предприятиям, например, получить средства на проведение посевной и вернуть их после реализации урожая.
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