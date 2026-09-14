От реновации до реабилитации: выручка санаториев Башкирии достигла 3,3 млрд

Как отметила Наталья Полянская, санаторно‑курортный комплекс региона продолжает укреплять свои позиции. Так, по итогам I полугодия 2026 года объем выручки восьми республиканских санаториев превысил 3,3 млрд рублей. Это на 6 процентов больше, чем в январе – июне 2025 года.

«Наша ключевая задача — целенаправленно развивать и максимально приумножать имеющиеся активы санаториев», — подчеркнула вице‑премьер, выступая на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

На сегодняшний день коечный фонд башкирских здравниц составляет около 3,3 тысячи койко‑мест. Поддерживать и постепенно увеличивать этот объем удается благодаря внутренним резервам. Реновация существующих корпусов позволяет модернизировать коечный потенциал. К началу 2027 года планируется увеличение коечного фонда в санаториях «Красноусольск» и «Юматово», сообщила глава минземимущества Башкирии.

Позитивная динамика наблюдается и по количеству оздоровленных. Ежегодно этот показатель растёт примерно на 1,5 тысячи. Причем особенно заметен прирост в санатории «Ассы» — на 7 процентов.

Значительно выросли и инвестиции в основной капитал здравниц республики. По сравнению с I полугодием 2025 года они увеличились более чем в 1,5 раза: с 143,5 млн до 218 млн рублей.

«Каждый санаторий ежегодно наращивает свой темп. Все санатории активно реинвестируют прибыль в реконструкцию и строительство новых корпусов», — отметила Наталья Полянская.

Важное направление вложений — лечебно‑диагностическое оборудование. По словам вице‑премьера, именно такие инвестиции выступают гарантом повышения качества услуг и основой для их дальнейшего расширения.

Особое место в системе социальной работы занимают санатории‑флагманы: «Зелёная роща» и «Юматово».

«Санаторий „Зелёная роща“ на протяжении многих лет является ведущим центром в области кардио‑ и нейрореабилитации, санаторий „Юматово“ — центром онкореабилитации», — сказала Наталья Полянская, напомнив, что по поручению руководителя региона Радия Хабирова они «ведут пациентов до победы над серьезными заболеваниями».

Работа в этих сегментах сопряжена с серьёзной финансовой нагрузкой, подчеркнула Полянская. Эти санатории несут значительную финансовую нагрузку, работая в таком сегменте практически в убыток и лишаясь существенной части потенциальной прибыли ради помощи гражданам.

Еще одно приоритетное направление — развитие инфраструктуры для маломобильных жителей. Так, например, во исполнение поручения главы Башкирии в санаториях «Янган‑Тау», «Якты‑Куль» и «Ассы» уже введены в эксплуатацию новые лифты и специальные подъемники.

Не менее активно сейчас благоустраиваются территории башкирских здравниц. К примеру, санатории «Якты‑Куль», «Танып» и «Ассы» уже обустроили свои территории по современным стандартам. В санатории «Красноусольск» открыта новая тропа здоровья, в «Карагае» — обустроена пляжная зона, а в «Зелёной роще» скоро завершится обустройство входной группы.

Санаторно-курортный комплекс Башкирии является значимым источником налоговых доходов для бюджетов всех уровней, констатировала вице-премьер правительства республики.

«Общий объем налоговых поступлений увеличился на 19 процентов. Налог на добавленную стоимость вырос почти вдвое и составил около 90 млн рублей. Налог на доходы физлиц с заработной платы сотрудников увеличился на 9 процентов и превысил 140 млн рублей, — уточнила Наталья Полянская. — Рост поступлений НДФЛ обусловлен не увеличением численности работников, а повышением уровня оплаты труда. Рост НДФЛ — это качественный показатель уровня зарплат. Учитывая, что многие наши санатории являются градообразующими предприятиями, такой рост напрямую влияет на повышение доходов семей в районах и снижение оттока кадров. Это тоже социальный эффект нашей работы».

Как подчеркнул на оперативном совещании Радий Хабиров, в республике проводится «огромная работа по оздоровлению наших жителей». Он напомнил, что в конце июля в санатории «Красноусольск» состоялось совещание по развитию санаторно-курортной сферы в регионе.

«По всем нашим санаториям мы видим и заполняемость, и желание развивать и модернизировать. Передавайте слова благодарности вашим коллективам. Но сидеть на месте нельзя: требования у отдыхающих растут. Поэтому проявляйте свою предпринимательскую жилку, развивайтесь дальше», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к руководителям санаториев.

Подробнее о том, на что сделали ставку санатории Башкирии, читайте в этой статье Башинформа.