Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы 10 лотов для предпринимателей

Выставляемые на торги лесные участки находятся на территории Инзерского, Салаватского, Стерлитамакского и Уфимского лесничеств.

«Аукцион состоится 5 октября. Заявки на участие в аукционах принимаются с 14 по 29 сентября 2026 года», — уточнили в министерстве лесного хозяйства Башкирии.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее минлесхоз Башкирии выставил на торги 10 лотов с общим объемом заготовки древесины 11,6 тысячи кубических метров. Участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Белокатайского и Караидельского лесничеств, сообщал Башинформ.