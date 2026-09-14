Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы 10 лотов для предпринимателей

Выставляемые на торги лесные участки находятся на территории Инзерского, Салаватского, Стерлитамакского и Уфимского лесничеств.
«Аукцион состоится 5 октября. Заявки на участие в аукционах принимаются с 14 по 29 сентября 2026 года», — уточнили в министерстве лесного хозяйства Башкирии.
Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.
Ранее минлесхоз Башкирии выставил на торги 10 лотов с общим объемом заготовки древесины 11,6 тысячи кубических метров. Участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Белокатайского и Караидельского лесничеств, сообщал Башинформ.
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