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07:20 (UTC+5), 14 Сентября 2026

Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы 10 лотов для предпринимателей

Министерство лесного хозяйства Башкирии выставило на аукционы для предпринимателей 10 лотов с общим объемом заготовки древесины 33,3 тысячи кубических метров.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Выставляемые на торги лесные участки находятся на территории Инзерского, Салаватского, Стерлитамакского и Уфимского лесничеств.

«Аукцион состоится 5 октября. Заявки на участие в аукционах принимаются с 14 по 29 сентября 2026 года», — уточнили в министерстве лесного хозяйства Башкирии.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее минлесхоз Башкирии выставил на торги 10 лотов с общим объемом заготовки древесины 11,6 тысячи кубических метров. Участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Белокатайского и Караидельского лесничеств, сообщал Башинформ.

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