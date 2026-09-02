Минлесхоз Башкирии выставил на торги 10 лотов для предпринимателей

Выставляемые на торги лесные участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Белокатайского, Караидельского лесничеств.
«Аукцион состоится 28 сентября этого года. Заявки на участие принимаются с 7 по 22 сентября», — уточнили в министерстве лесного хозяйства Башкирии.
Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.
Ранее Башинформ сообщил о том, что минлесхоз Башкирии выставил на аукционы для предпринимателей 19 лотов с общим объемом заготовки древесины 37,4 тысячи кубических метров на территории Белокатайского, Гафурийского, Иглинского и Стерлитамакского лесничеств.
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