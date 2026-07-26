Минлесхоз Башкирии выставил на торги 19 лотов для предпринимателей

Выставляемые на торги лесные участки находятся на территории Белокатайского, Гафурийского, Иглинского и Стерлитамакского лесничеств.

Аукцион состоится 11 августа этого года. Заявки на участие в аукционах принимаются до 5 августа.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии объявлены торги на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на двух участках реки Белой в течение 10 лет.