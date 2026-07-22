В Башкирии выставили на торги два участка реки Белой

В Башкирии объявлены торги на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на двух участках реки Белой в течение 10 лет. Оба проходят по Бураевскому району: Путейское-1 — в двух километрах на юго-запад от д. Новобикметово, с 1933 по 1940 км судового хода; Путейское-2 — в пределах 1944 - 1947 км. Оценённые запасы полезных ископаемых на первом участке более 3 млн кубометров, на втором — более 4 млн кубометров. Добыча разрешается по всей ширине русла, включая острова.
Начальная цена первого лота 11,59 млн руб., второго — 14,356 млн руб. Аукцион назначен на 17 августа, заявки принимаются до 31 июля.
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